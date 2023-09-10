Стрикленд высказался о возможности реванша с Адесаньей
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Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд заявил, что согласится на немедленный реванш с новозеландцем Исраэлем Адесаньей, если так решит руководство промоушена.
«Когда это UFC спрашивали у меня, с кем драться? UFC никогда не предлагали мне выбирать парней. Мне говорят: «Шон, вот чувак, и ты будешь драться с ним». Я стал чемпионом. Так что давайте их всех сюда, и я либо побью их, либо окажусь в нокауте», — сказал Стрикленд на послематчевой пресс-конференции.
Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в марте 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда в престижнейшей организации мира 20 боёв (18 побед, пять поражений и ни одной ничьи).
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