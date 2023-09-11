«Мы заплатили ему неприлично много». Уайт подтвердил то, что Емельяненко будет в UFC 5

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что Фёдор Емельяненко будет присутствовать в игре UFC 5.
«Да, Фёдор в игре, и на этот раз нам не пришлось лететь на остров. Как это случилось? Я не знаю. Полагаю, он просто хотел быть в игре. Или мы заплатили ему неприлично много денег. Либо одно, либо другое», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Фёдору Емельяненко 46 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2000 году и за карьеру выступил в таких промоушенах, как PRIDE FC, RINGS и Bellator. Также он является четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо.
В феврале 2023 года Емельяненко уступил техническим нокаутом в реванше с чемпионом Bellator в тяжёлом весе американцем Райаном Бейдером, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.
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