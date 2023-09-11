Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мы заплатили ему неприлично много». Уайт подтвердил то, что Емельяненко будет в UFC 5

«Мы заплатили ему неприлично много». Уайт подтвердил то, что Емельяненко будет в UFC 5
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что Фёдор Емельяненко будет присутствовать в игре UFC 5.

«Да, Фёдор в игре, и на этот раз нам не пришлось лететь на остров. Как это случилось? Я не знаю. Полагаю, он просто хотел быть в игре. Или мы заплатили ему неприлично много денег. Либо одно, либо другое», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Фёдору Емельяненко 46 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2000 году и за карьеру выступил в таких промоушенах, как PRIDE FC, RINGS и Bellator. Также он является четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо.

В феврале 2023 года Емельяненко уступил техническим нокаутом в реванше с чемпионом Bellator в тяжёлом весе американцем Райаном Бейдером, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

Материалы по теме
Видео
Фёдор Емельяненко и другие легенды бокса: вышел первый трейлер UFC 5 от EA Sports
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android