Фёдор Емельяненко и другие легенды бокса: вышел первый трейлер UFC 5 от EA Sports

Electronic Arts выпустила первый трейлер UFC 5 — пятой части симулятора боёв по смешанным единоборствам. Файтинг выйдет уже 27 октября только на PlayStation 5 и Xbox Series.
Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS UFC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.
UFC 5 станет первой частью в серии на движке Frostbite, который Electronic Arts уже давно использует для игр серии FIFA и будущей EA Sports FC. За предзаказ расширенного издания геймеры смогут начать играть на три дня раньше, получив дополнительных бойцов: Фёдора Емельяненко, Майка Тайсона, Мохаммеда Али, альтер-эго Брюса Ли и другие бонусы.
Фёдор Емельяненко в UFC 5
Фото: EA Sports
Бонусы за предзаказ расширенного издания
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Как отмечают разработчики, UFC 5 будет самой реалистичной частью серии благодаря новой системе взаимодействия бойцов. Геймеров также ждут различные испытания, приуроченные к реальным турнирам UFC — они будут выходить ежемесячно.
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