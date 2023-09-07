Фёдор Емельяненко и другие легенды бокса: вышел первый трейлер UFC 5 от EA Sports

Electronic Arts выпустила первый трейлер UFC 5 — пятой части симулятора боёв по смешанным единоборствам. Файтинг выйдет уже 27 октября только на PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS UFC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

UFC 5 станет первой частью в серии на движке Frostbite, который Electronic Arts уже давно использует для игр серии FIFA и будущей EA Sports FC. За предзаказ расширенного издания геймеры смогут начать играть на три дня раньше, получив дополнительных бойцов: Фёдора Емельяненко, Майка Тайсона, Мохаммеда Али, альтер-эго Брюса Ли и другие бонусы.

Фёдор Емельяненко в UFC 5 Фото: EA Sports

Бонусы за предзаказ расширенного издания

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Как отмечают разработчики, UFC 5 будет самой реалистичной частью серии благодаря новой системе взаимодействия бойцов. Геймеров также ждут различные испытания, приуроченные к реальным турнирам UFC — они будут выходить ежемесячно.