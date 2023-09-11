«Он не раз нас выручал». Шлеменко поздравил Стрикленда с титулом UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил у себя в социальных сетях новый пост, в котором поздравил американца Шона Стрикленда с титулом UFC.
«Столько лет прошло. Помним Шона Стрикленда совсем молодым бойцом! Что его отличало ещё тогда, он очень любил спарринги! Когда не хватало спарринг-партнёров, звонили Шону, и он не раз нас выручал, помогал в подготовке.
Поздравляем нового чемпиона UFC! Он заслужил эту победу. В первую очередь благодаря своему бойцовскому характеру», — написал Шлеменко.
Напомним, Стрикленд победил в поединке с Исраэлем Адесаньей единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов, став новым чемпионом организации.
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