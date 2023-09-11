Из скинхедов в чемпионы. Стрикленд — самый безумный обладатель титула в истории UFC

В ночь на 10 сентября в Австралии случился грандиозный апсет. Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья за пять раундов не подобрал ключей к Шону Стрикленду и его странноватой стойке за все пять раундов и лишился титула.

Теперь мы живём в безумную эпоху, где Стрикленд — чемпион UFC, и это обещает быть интересным. Шон и без титула частенько шокировал публику своими неоднозначными высказываниями, а теперь получит ещё больше внимания от прессы. Кстати, сам американец уже посмеялся над этой ситуацией: «Уверен, Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл сейчас думают: «Как мы позволили этому случиться? Как мы позволили этому недоумку получить пояс? Мы облажались!».

Стрикленд прошёл очень длинный и тернистый путь для того, чтобы стать тем, кем он сейчас является. Проблемы у нынешнего чемпиона начались ещё в детстве. Отец ломал его игрушки, бил мать, а маленький Шон не мог ничего поделать с этим. Зато это побудило его научить драться. После смерти отца Стриклендом занялся дедушка, который пропагандировал радикальные взгляды относительно человеческих рас. Подростка это привлекло, он впитал эти взгляды в себя: «Во мне было очень много ненависти. Я мог идти с камнем или палкой просто для того, чтобы напасть на кого-то. Я восхищался дедом».

Шона выгнали из школы в девятом классе за преступление на почве ненависти, и мать решила подыскать сыну спортзал ММА, где рядом с ним будут тренироваться люди из разных этнических групп. Там Стрикленд изменился: «Когда я начал тренироваться, я подумал, чёрт возьми, я никого не ненавижу. Все классные. Тогда многие люди, которые помогли мне в моей жизни, не были белыми. Обычно белые люди в моей жизни были плохими персонажами. Многие этнические люди протянули руку помощи. И это безумие, потому что я исповедовал такие взгляды, и всё же люди помогают мне, и они даже не белые. Так что это было странное дело, и мне было очень стыдно за моё мировоззрение и мои поступки. Теперь мне стыдно, потому что я был рупором этой идеологии.

Опять же, я был глупым ребёнком, но моему поведению нет оправдания. Это позор, с которым нужно смириться».

Стрикленд начал рано выступать в профессиональных ММА. В основном он дрался в промоушене King of the Cage, где в своё время выступали Даниэль Кормье, Ти Джей Диллашоу и Ронда Роузи. Шон быстро добрался до рекорда 12-0 и с такими цифрами был подписан в UFC. Там американский боец вскоре решил перейти в полусредний вес, где успешно провёл два боя и решил спуститься в полусредний дивизион. В дебютном поединке в новом весе Стрикленд потерпел первое поражение в профессиональной карьере — от Сантьяго Понциниббио.

В октябре 2018 года Шон одержал победу над Нордином Талебом. Тогда он не подозревал, что проведёт два года вне октагона и будет на грани того, чтобы распрощаться с карьерой бойца.

«Я возвращался обратно с тренировки и попал в аварию. Это была не моя вина, но в итоге я потерял сознание. Я пришёл в себя после операции. Впереди меня ждёт долгий путь назад, но я люблю бои и собираюсь вернуться. Я ехал прямо, машина повернула в мою сторону, и я врезался в неё на скорости 70 км/ч. Я провёл без сознания около трёх часов. Ночью мне сделали операцию на колене, доктор сказал, что всё не так плохо. Вернусь через несколько месяцев», — сообщил тогда Стрикленд.

Ждать возвращения пришлось ровно два года. Шон вернулся, причём опять поднялся в средний вес и выиграл следующие пять поединков, ворвавшись в топ-5 рейтинга. Сам американец объяснял, что авария выбила у него два года карьеры, но при этом была и позитивная сторона. Об этом рассказывал Майкл Биспинг: «По условиям страховки ему выплатили очень красивую сумму. И он говорит, что эта сумма изменила всё. Не то, что он поднялся в 185 фунтов и стал более атлетичным и сильным. А то, что с этими деньгами с него спало давление. Финансовый стресс ушёл, он начал драться ради удовольствия, больше не испытывая давления. Это давление сильно влияло на его выступления».

Вообще, Стрикленд никогда не скрывал, что его мало волнует чемпионский пояс сам по себе. Главное для него — деньги. Перед боем с Адесаньей американец так и говорил: «Я пришёл сюда за деньгами».

А полтора года назад он высказывался о себе ещё жёстче: «Я чёртов идиот. Я проститутка. Я раздеваюсь, меня запирают в клетке, и я пытаюсь убить другого парня. Такова моя работа. И вот что я вам скажу, ребята. Мне нравится быть высокооплачиваемой проституткой. Это чертовски весело».

До титульного боя с Адесаньей Стрикленд дрался с Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым. Это ещё один штрих к портрету американца — он действительно принимает любые вызовы. Дайте Шону его гонорар, и он готов подраться с любым. Так он в своё время принял бой с Алексом Перейрой и, по сути, стал для бразильца той ступенькой к титульному бою, которая была ему необходима. А когда Стрикленда спросили, зачем он принял такой поединок, он заявил, что слышал о силе удара Алекса и хотел прочувствовать это на себе.

Шон Стрикленд Фото: Mark Evans/Getty Images

Кстати, Перейра теперь дружит с Шоном и даже давал ему несколько советов перед титульником, а потом радовался за приятеля: «Говоря о поединке, все высказывали своё мнение до боя, но я не видел ни одного «эксперта ММА», который по заслугам оценил Шона. Теперь все ищут оправдания, потому что были неправы. Это всё, на что они способны. Многие теперь говорят, что Адесанья был не в лучшей форме и не дрался так, как обычно. На самом деле Шон вышел и подавил его игру. Он действовал очень умно. Он всё время шёл вперёд, демонстрируя невероятную защиту. При этом он бил очень точно, все его движения были выверены, он не делал ничего лишнего, и мы все видели результат. Я хочу ещё раз поздравить Шона, он проделал потрясающую работу, и меня радуют эти перемены в дивизионе».

За всеми эпатажными фразами и поступками Стрикленда легко забыть, что он не только делает шоу для медиа и болельщиков, но ещё и является неплохим бойцом. Шон и сам посмеивается над этим: «Просто иногда я столько болтаю, что люди забывают — я умею драться».

Когда Стрикленд начинает идти к октагону, то это абсолютно другой человек. Он оставляет снаружи все шутки, весь трэш-ток и сосредотачивает внимание на сопернике. Да, над его стойкой посмеиваются, у него нет мощи, чтобы вырубить соперника одним панчем, но при этом стиль его работает. Шон работает в пассивном давлении, заставляет соперника раскрываться и контратакует. Плюс отличное кардио. Вы помните вообще, когда Стрикленд в последний раз выдыхался? Пусть где-то ему может не хватить навыков, но это крепкий боец хорошего уровня. Конечно, Стрикленд получил титульный шанс во многом случайно, нужно было спасать турнир. И, возможно, он не удержит пояс надолго, но прямо сейчас он с ним абсолютно заслуженно.

После боя с Адесаньей на пресс-конференции Стрикленд радовался заработку: «Сейчас я начну зарабатывать побольше деньжат. Я поставлю на мой Hyundai Accent спиннеры. На мой Hyundai Accent, который стоит $ 16 тысяч, поставлю спиннеры за $ 20 тысяч, и это будет круто».

Это Шон Стрикленд, и он — новый чемпион UFC в среднем весе.