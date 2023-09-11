Кормье: не верил, что Стрикленд сможет побить Адесанью

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы и комментатор, американец Даниэль Кормье прокомментировал победу Шона Стрикленда над Исраэлем Адесаньей.

«Это было невероятно. Шон Стрикленд сделал то, что, по мнению большинства людей, он не был способен сделать. Я общался с ним, и то, как он рассуждал о своей жизни, о своём путешествии… Я узнал его с другой стороны, парень никогда не был любим, и он нашёл свою любовь в зале. И он воспользовался всем негативом, диктовавшим его жизнь в юности, чтобы стать чемпионом UFC в среднем весе.

Всё это позволило Шону совершить немыслимое. Люди не верили в то, что он сможет победить, и, я буду честен с вами, я тоже. Я не даю прогнозы на бои, но, если бы меня спросили, победит ли Шон Стрикленд, я бы ответил, что шансов нет», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.