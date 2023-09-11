«Давно такого не видел». Тактаров прокомментировал победу Стрикленда на UFC 293

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал результат поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом, который состоялся вчера, 10 сентября, в Сиднее (Австралия).
Напомним, Стрикленд победил единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов, став новым чемпионом организации.
«Исраэль Адесанья вышел на бой немотивированным и неготовым от слова «совсем». Так он и не смог подобрать ключи к очень экономичной, выверенной и безошибочной работе Шона Стрикленда, который практически не делал ошибок и всё видел. Он показал полную готовность ко всему. В стойке очень экономично защищался, не бегая по рингу, как делал Адесанья, и не шёл в ловушки, которые тот ему расставлял, стоя спиной к октагону. Он спокойно атаковал и использовал точные удары, которые летели не просто в голову, а точно в подбородок. Такого спокойного и уверенного парня я давно не видел в титульном бою», — цитирует Тактарова MMA.Metaratings.ru.
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