Джермелл Чарло: чувствовал, что меня всегда недооценивали, никогда не получал любви

Абсолютный чемпион мира, 33-летний американец Джермелл Чарло поделился эмоциями о предстоящем бое с мексиканцем Саулем Альваресом, рассказав, что вызывало его переживания на протяжении всей карьеры.
«По мнению людей, он [Сауль Альварес] один из лучших в боксе прямо сейчас. Но я чувствую, что меня всегда недооценивали. Я никогда не получал любви. У меня есть достижения. Всё это есть у меня, но я никогда не получал той любви, которую заслуживаю. Думаю, возможно, потому что я близнец и [Джермалл] не смог достичь некоторые из вещей, которых достиг я. Они всегда сравнивали нас, и это смущало меня немного. Но я не чувствую себя, как будто я андеграундный артист, понимаешь? Я мейнстрим», — сказал Чарло YouTube-каналу Showtime Sports.
Бой Джермелла Чарло и Сауля Альвареса состоится в ночь на 1 октября 2023 года в Лас-Вегасе, США.
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