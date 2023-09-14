«Мне жалко его соперников». Олег Саитов сделал прогноз на бой Фьюри и Нганну

Двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира, известный российский боксёр Олег Саитов высказался о предстоящем поединке между британским чемпионом в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Шансы Нганну? У человека с таким ударом и такой физикой всегда есть шанс. Дело в том, что он выходит на другую территорию, Фьюри знает много боксёрских нюансов: дистанция, как засушить бой, как вымотать соперника. Если в своей манере он будет действовать, то, думаю, победит Фьюри.

Но не исключаю, что если будет точный, чёткий удар, то, может, и Нганну. У него на самом деле очень сильный удар. Когда он выходит в клетку, мне жалко его соперников», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.