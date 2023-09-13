Джефф Монсон стал депутатом Башкортостана
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Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, в феврале нынешнего года отказавшийся от американского гражданства, стал депутатом Башкортостанского регионального отделения партии «Единая России», сообщает газета «ЕР-Башкортостан».
Напомним, Монсон получил гражданство России в 2018 году и стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России». В 2021 году открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга.
Джеффу Монсону 52 года. Американец дебютировал как профессионал в 1997 году и встречался с такими бойцами как Чак Лидделл, Форрест Гриффин, Тим Сильвия, Джош Барнетт, Рой Нельсон, Сергей Харитонов, Даниэль Кормье, Фёдор Емельяненко, Алексей Олейник, Александр Емельяненко и Иван Штырков.
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