Джефф Монсон стал депутатом Башкортостана

Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, в феврале нынешнего года отказавшийся от американского гражданства, стал депутатом Башкортостанского регионального отделения партии «Единая России», сообщает газета «ЕР-Башкортостан».

Напомним, Монсон получил гражданство России в 2018 году и стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России». В 2021 году открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга.

Джеффу Монсону 52 года. Американец дебютировал как профессионал в 1997 году и встречался с такими бойцами как Чак Лидделл, Форрест Гриффин, Тим Сильвия, Джош Барнетт, Рой Нельсон, Сергей Харитонов, Даниэль Кормье, Фёдор Емельяненко, Алексей Олейник, Александр Емельяненко и Иван Штырков.