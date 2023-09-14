Евлоев: мой рекорд будет 18-0, смиритесь с этим

Российский боец UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев, одержавший победы во всех семи своих боях на площадке UFC, опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором пообещал сделать рекорд 18-0 в ММА.

«Нравится вам это или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0 после следующего соперника, независимо от того, кто это будет. Смиритесь с этим», — написал Евлоев.

Всего на счету Мовсара Евлоева 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед. Следующий соперник российского бойца по-прежнему неизвестен. В своём последнем бою Евлоев одержал победу над бразильским бойцом Диего Лопесом единогласным решением арбитров.

Непобеждённый Мовсар Евлоев продемонстрировал свою тренировку: