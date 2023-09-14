Евлоев: мой рекорд будет 18-0, смиритесь с этим
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Российский боец UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев, одержавший победы во всех семи своих боях на площадке UFC, опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором пообещал сделать рекорд 18-0 в ММА.
«Нравится вам это или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0 после следующего соперника, независимо от того, кто это будет. Смиритесь с этим», — написал Евлоев.
Всего на счету Мовсара Евлоева 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед. Следующий соперник российского бойца по-прежнему неизвестен. В своём последнем бою Евлоев одержал победу над бразильским бойцом Диего Лопесом единогласным решением арбитров.
Непобеждённый Мовсар Евлоев продемонстрировал свою тренировку:
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