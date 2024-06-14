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«Икрам? Ха-ха-ха-ха». Коста — о замене Чимаева Алискеровым в поединке с Уиттакером

«Икрам? Ха-ха-ха-ха». Коста — о замене Чимаева Алискеровым в поединке с Уиттакером
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Бразильский боец ММА Пауло Коста отреагировал на то, что на замену непобеждённому чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву в поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером выйдет россиянин Икрам Алискеров.

«Икрам? Ха-ха-ха-ха. Дайте лучше мне шанс вернуться в титульную гонку, а не этому парню», — написал в своих социальных сетях Пауло.

Напомним, поединок между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым должен был возглавить первый турнир UFC в Саудовской Аравии. Однако вчера стало известно, что Борз был госпитализирован ввиду проблем со здоровьем. После этого в UFC официально объявили о том, что ему на замену выйдет Икрам Алискеров.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях.

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