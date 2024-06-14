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Асбаров хочет подраться на голых кулаках с чемпионом ОИ Евгением Тищенко

Асбаров хочет подраться на голых кулаках с чемпионом ОИ Евгением Тищенко
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Российский профессиональный боксёр Сослан Асбаров хочет подраться на голых кулаках с чемпионом Олимпийских игр боксёром RCC Boxing Евгением Тищенко.

«За хорошую сумму я готов подраться с Евгением Тищенко. Женя — яркий представитель бокса, и он очень неординарный, высокий, большой, длиннорукий. Кулачка — это его будущая стихия. Наш бой станет громким событием в индустрии. Если лига RCC готова найти ту сумму, которая будет устраивать, я готов провести бой с Евгением Тищенко. Да и в целом с любым!» — сказал Асбаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Евгений Тищенко прокомментировал победу известного российского боксёра Дмитрия Бивола над Маликом Зинадом.

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