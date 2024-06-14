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Дастин Порье отреагировал на отмену боя Макгрегор — Чендлер

Дастин Порье отреагировал на отмену боя Макгрегор — Чендлер
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе Дастин Порье отреагировал на отмену поединка между известным ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером.

«Пустышка», — написал в своих социальных сетях Порье.

Напомним, сегодня Дана Уайт официально объявил о том, что поединок между Макгрегором и Чендлером не состоится на турнире UFC 303 ввиду проблем со здоровьем у Конора. Новым главным боем турнира стал реванш между действующим чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой и популярным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

Ранее инсайдер сказал, когда UFC планирует провести бой Макгрегор — Чендлер.

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