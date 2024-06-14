Сергей Павлович: моя цель — быть лучшим из лучших. Я рождён для того, чтобы побеждать

Топовый боец тяжёлого веса UFC россиянин Сергей Павлович рассказал, что стремится быть лучшим из лучших.

«Октагон — это моё поле битвы, а каждый поединок — возможность продемонстрировать свою силу, выносливость и мастерство. Каждая тренировка — шаг к совершенству, каждый удар — выражение моей преданности и решимости. Я готов к любому вызову, потому что внутри меня горит пламя победы. Моя цель — быть лучшим из лучших, и я не остановлюсь, пока не достигну вершины. Моя жизнь — это бой, и я рождён для того, чтобы побеждать», — написал в своих социальных сетях Сергей Павлович.

Напомним, следующий поединок Сергей проведёт против соотечественника Александра Волкова на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.