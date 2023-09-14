Стал известен соперник Саида Нурмагомедова на UFC 294
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Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок с таджиком Муином Гафуровым. Поединок состоится на UFC 294 21 октября.
В общей сложности в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 20 поединков, одержав в них 17 побед при трёх поражениях. На счету Филлипса десять побед при двух поражениях.
В предыдущем бою Нурмагомедов встречался с американцем Джонатаном Мартинесом и проиграл ему единогласным решением судей. Филлипс в прошлом поединке одолел аргентинца Марсело Рохо сабмишеном в третьем раунде.
Гафуров в июне уступил Джону Кастанеде единогласным решением судей. Всего в его активе 19 побед при пяти поражениях.
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