Стал известен соперник Саида Нурмагомедова на UFC 294

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок с таджиком Муином Гафуровым. Поединок состоится на UFC 294 21 октября.

В общей сложности в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 20 поединков, одержав в них 17 побед при трёх поражениях. На счету Филлипса десять побед при двух поражениях.

В предыдущем бою Нурмагомедов встречался с американцем Джонатаном Мартинесом и проиграл ему единогласным решением судей. Филлипс в прошлом поединке одолел аргентинца Марсело Рохо сабмишеном в третьем раунде.

Гафуров в июне уступил Джону Кастанеде единогласным решением судей. Всего в его активе 19 побед при пяти поражениях.