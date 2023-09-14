Шевченко — о Грассо: она ситуативный боец, у неё нет своей стратегии

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 кг) Валентина Шевченко поделилась мнением о бойцовских навыках свой следующей соперницы Алексы Грассо.
«Она ситуативный боец. Она не тот боец, у которого есть собственная стратегия, она выходит и не оказывает давления на своего оппонента из-за своей тактики или техники. Она просто выжидает и может совершенно ничего не делать. Просто находится в ожидании шанса. Чувствую то же самое, но это касается не её, а меня, и суть заключается в том, что я сделаю что угодно», — сказала Шевченко в интервью TNT Sports.
Матч-реванш между Шевченко и Грассо состоится 17 сентября 2023 года в рамках UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США). Напомним, в первом бою между спортсменками победу сабмишеном в четвёртом раунде одержала Алекса Грассо.
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