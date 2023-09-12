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Валентина Шевченко — Алекса Грассо, когда бой, кто фаворит, чемпионский бой UFC

«Иду, чтобы уничтожить». Шевченко вернёт пояс или время Пули ушло навсегда?
Игорь Некрасов
Валентина Шевченко — Алекса Грассо: превью
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Поражение в первом бою с Грассо добавило Валентине огня в глазах.

В субботу, 16 сентября, в США состоится турнир UFC Fight Night, где в главном событии вечера пройдёт титульный поединок в женском наилегчайшем весе между обладательницей пояса Алексой Грассо и экс-чемпионкой Валентиной Шевченко.

Девушки встретятся в октагоне во второй раз. 4 марта 2023 года Грассо удалось совершить один из самых громких апсетов в женских боях за всю историю: будучи явным андердогом, Алекса не просто победила доминирующую в дивизионе чемпионку, но и нанесла Шевченко первое досрочное поражение в карьере.

Подробнее о первом поединке Грассо и Шевченко
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В UFC Шевченко пришла с рекордом 7-1 и в лучшей лиге мира до боя с Грассо потерпела только два поражения – оба судейским решением от легендарной Аманды Нуньес, причём во второй раз – раздельным решением. После этого Валентина перебралась в наилегчайший вес, где стала доминировать и править. Девять побед подряд, семь защит титула – Шевченко казалась непобедимой.

Первый тревожный звоночек прозвучал ещё в июне 2022 года, когда Валентина в очень непростом поединке одолела Тайлу Сантос раздельным решением судей. Шевченко в том бою не была той уверенной чемпионкой, которая до этого на протяжении пяти лет зачищала дивизион без каких-либо шансов для оппоненток.

Возможно, тот поединок повлиял и на бой с Грассо. Шевченко позволила мексиканке навязать в первом раунде свой стиль, Алекса, будучи базовым представителем бокса, неплохо «накидала» чемпионке в стойке. Сумев перестроиться, Валентина забрала второй и третий раунды за счёт своей борьбы и контроля: Шевченко без особых проблем переводила соперницу на землю, где доминировала и забирала бой по очкам. Чемпионка вела на карточках всех судей со счётом 29-28, но в четвёртом раунде совершила ошибку, которой Грассо моментально воспользовалась. Шевченко на секунду отдала сопернице спину, Алекса быстро сориентировалась и провела удушающий.

Шевченко в последних двух боях выглядела не так убедительно, как это было раньше, и, конечно, у многих возникли опасения, что Валентина попросту прошла свой пик и её карьера идёт на спад. Плюс Пуле уже 35 лет, и это тоже о многом говорит.

Но при этом, даже если взять два последних не самых удачных поединка Шевченко, в первом случае хоть и раздельным решением, но она одержала победу, а во втором — вела на судейских записках и доводила поединок до логического завершения в свою пользу. И если бы не ошибка в конце четвёртого раунда, нет сомнений, что Валентина добилась бы победы.

Но случилось то, что случилось. Холодный душ в виде поражения взбодрит Шевченко. У неё есть все навыки для того, чтобы вернуть пояс, есть чемпионский характер. Безусловно, будет и грамотный геймплан, учитывая поражение в первом поединке. А теперь есть ещё и мотивация. Ведь не секрет, что когда человек добирается до заветной цели, то он немного расслабляется. Да, у Валентины было пять лет рядовых защит титула, и она успешно справлялась со своей задачей до марта этого года. Но рутина, отсутствие новых вызовов играют с бойцами злую шутку. Теперь Шевченко есть что доказывать самой себе, фанатам и экспертам, а особенно хейтерам, которые уже похоронили её карьеру. И, похоже, Валентина настроена весьма серьёзно.

Выводы после поражения Шевченко от Грассо
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«Я выхожу на бой за победой. Выхожу на него, чтобы уничтожить Грассо. Я пошла на бой не для того, чтобы веселиться, а чтобы взять то, что принадлежит мне, и чтобы показать не лучшую версию себя, а величайшую», — сказала Шевченко в интервью Low Kick MMA.

У букмекеров Валентина является фаворитом в предстоящем поединке. Также в Шевченко верят многие эксперты и бойцы. К примеру, экс-чемпионка UFC Роуз Намаюнас считает Валентину лучшей девушкой-бойцом в истории.

«Я действительно верю, что Валентина — величайшая женщина-боец. У меня огромная уверенность, что она вернёт свой чемпионский пояс. При этом я не списываю со счетов Алексу. Она законно выглядела лучше в первом бою. Однако по итогу я думаю, что Валентина вновь станет чемпионкой UFC», — заявила Намаюнас в интервью New York Post Sports.

Но, конечно, Шевченко в предстоящем поединке точно не будет просто. Грассо отлично зарекомендовала себя в прошлом бою и не намерена отдавать пояс без боя. Более того, Грассо нацелена на нокаут.

«Каждый бой уникален. У тебя всегда есть план в голове, и ты никогда не знаешь, чем тебе ответит соперник, но я могу сказать, что собираюсь победить в этом бою. Я пробила её в первом раунде, была очень близка к нокауту, но этого не произошло. Я была очень близка, так что ничего не изменится. Собираюсь победить вне зависимости от того, как будет развиваться бой. Сделаю так, чтобы она сдалась, или отправлю её в нокаут», — приводит слова Грассо Yahoo Sport.

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