Тренер Стрикленда рассказал, за счёт чего американец выиграл у Адесаньи

Эрик Никсик, тренер американского бойца Шона Стрикленда, рассказал, что девушка спортсмена является одним из главных факторов победы в бою с новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Честно говоря, она была MVP (самым ценным игроком. – Прим. «Чемпионата»). Она заслужила бóльшую часть этого признания. Я сказал ей об этом сразу после победы, крепко обнял и сказал: «Ты показала ему, что это нормально — любить и быть любимым. И ты предоставила ему возможность открыть своё сердце, чтобы его тренировали, чтобы он был доступным. Она изменила жизнь этого человека», – приводит слова Никсика Bloody Elbow.
Напомним, бой между Адесаньей и Стриклендом прошёл в рамках UFC 293. Американский боец победил согласно судейскому решению. Изначально соперником Адесаньи должен был стать южноафриканец Дрикус дю Плесси.
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