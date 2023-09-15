Анастасия Янькова прокомментировала победу над Янь Юйсинь

Российский боец Анастасия Янькова высказалась после победы над китаянкой Янь Юйсинь в поединке по правилам кикбоксинга.

«Большое уважение сопернице. Я видела действительно сильный дух. Она пропускала сильные удары, там серьёзные гематомы назревают. Но она всё равно шла вперёд. Ждать ли новых поединков Яньковой? 100%. Мой тренер просил, чтобы у меня не сносило крышу. Не всё получилось, но будем работать над этим», — сказала Янькова в ринге после боя.

В эти минуты Элисте проходит турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В соглавном событии турнира сойдутся Владислав Туйнов и представитель Китая Ли Ху. А в главном поединке сойдутся популярный российский боец ММА Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator в среднем весе Рафаэль Карвальо.