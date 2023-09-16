Кормье: Шевченко выглядит разочарованной накануне важного реванша с Грассо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье отметил, что Валентина Шевченко выглядит разочарованной перед реваншем с действующей чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе Алексой Грассо.
«Валентина потеряла не только свой чемпионский пояс. Вспомните её бой с Тайлой Сантос. Она уже не так доминировала, как это было в то время, когда она шла за титулом. Возможно, поэтому Валентина выглядит немного разочарованной в глазах публики. Выглядит разочарованной накануне важного реванша», — рассказал Кормье в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Первый поединок между девушками состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 285, тогда Алекса Грассо победила сабмишеном в конце четвёртого раунда и завоевала титул чемпиона.
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