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Кормье: Шевченко выглядит разочарованной накануне важного реванша с Грассо

Кормье: Шевченко выглядит разочарованной накануне важного реванша с Грассо
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье отметил, что Валентина Шевченко выглядит разочарованной перед реваншем с действующей чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе Алексой Грассо.

«Валентина потеряла не только свой чемпионский пояс. Вспомните её бой с Тайлой Сантос. Она уже не так доминировала, как это было в то время, когда она шла за титулом. Возможно, поэтому Валентина выглядит немного разочарованной в глазах публики. Выглядит разочарованной накануне важного реванша», — рассказал Кормье в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Первый поединок между девушками состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 285, тогда Алекса Грассо победила сабмишеном в конце четвёртого раунда и завоевала титул чемпиона.

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