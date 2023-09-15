Грассо — о словах Шевченко: странно это слышать, мы знаем, что случайностей не бывает

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо не согласилась с Валентиной Шевченко, которая заявила, что мексиканка не была достаточно хороша для победы в первом поединке.

«Для меня странно это слышать, потому что она человек, обладающий огромным опытом и выступающий на высочайшем уровне, и мы все знаем, что случайностей не бывает. Я готовила тот момент. Вы можете посмотреть видео с моих тренировок, где я отрабатываю ту же позицию. Я тренировала это, чтобы победить. Что касается счёта, первый раунд был за мной. Во втором раунде я думала, что она как чемпионка муай-тай захочет драться со мной в стойке, но она решила уйти в партер. В четвёртом раунде я внесла поправки, и, на мой взгляд, счёт стал 2-2. Для меня счёт по раундам был 2-2.

Я внесла много изменений в подготовку ко второму бою. Мы уже провели в октагоне 20 минут, и на этот раз я сделаю всё, чтобы провести бой в стойке. Я хорошо проявила себя в первом раунде, и он был потрясающим – в эту субботу я обещаю подарить вам всем не менее потрясающий бой», — сказала Грассо на пресс-конференции перед боем.

Первый поединок между девушками состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 285, тогда Алекса Грассо победила сабмишеном в конце четвёртого раунда и завоевала титул чемпиона.