Валентина Шевченко — Алекса Грассо: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас Вегасе на «Ти Мобайл Арене» состоится турнир UFC Fight Night 227. В его рамках пройдёт титульный поединок в женском наилегчайшем весе между обладательницей пояса мексиканкой Алексой Грассо и экс-чемпионкой Валентиной Шевченко.
Ниже представлен главный кард турнира:
Алекса Грассо – Валентина Шевченко;
Кевин Холланд – Джек Делла Маддалена;
Рауль Росас – Терренс Митчелл;
Дэниел Зеллхубер – Кристос Гиагос;
Фернандо Падилья – Кайл Нельсон.
Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Трансляции боёв также будут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Поединок Шевченко с Грассо предварительно начнётся в 5:00 мск. «Чемпионат» также будет освещать ход турнира и проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Напомним, в марте 2023 года на UFC 285 Валентине Шевченко не удалось защитить свой титул. Алекса Грассо победила сабмишеном в конце четвёртого раунда.
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