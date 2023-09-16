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UFC Fight Night 227: Шевченко — Грассо, Копылов — Фремд, где смотреть трансляцию, во сколько начало, онлайн-трансляция

UFC Fight Night 227: Копылову нужен очередной нокаут, Шевченко — месть и пояс. LIVE
Сергей Сорокин
Копылов и Шевченко
Аудио-версия:
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Россиянин стремительно рвётся к топам лучшей лиги на планете.

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В предварительном карде выступит российский боец Роман Копылов, соперником которого станет Джош Фремд.

UFC 2023. UFC Fight Night 227, Лас-Вегас, США
Роман Копылов - Джош Фремд
17 сентября 2023, воскресенье. 03:40 МСК
Роман Копылов
Не началось
Джош Фремд

Главным событием вечера станет титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

UFC 2023. UFC Fight Night 227, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо - Валентина Шевченко
17 сентября 2023, воскресенье. 07:00 МСК
Алекса Грассо
Не началось
Валентина Шевченко

Ранее девушки уже встречались в октагоне на UFC 285. Там Грассо выиграла удушающим в четвёртом раунде и стала новой обладательницей титула.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Второй бой с Грассо станет определяющим для Шевченко:
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Незамедлительный реванш или конец величию? Шевченко поставила карьеру на кон

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 227 Когда состоится турнир UFC Fight Night 227 с главным боем Грассо — Шевченко Полный кард турнира UFC Fight Night 227
Live Сергей Сорокин

💪 Грассо уверена в своей победе — либо сабмишен, либо нокаут

«Каждый бой уникален. У тебя всегда есть план в голове, и ты никогда не знаешь, чем тебе ответит соперник, но я могу сказать, что собираюсь победить в этом бою. Я пробила её в первом раунде [в прошлом поединке], я была очень близка к нокауту, но этого не произошло. Я была очень близка, так что ничего не изменится. Собираюсь победить вне зависимости от того, как будет развиваться бой. Сделаю так, чтобы она сдалась, или отправлю её в нокаут.

Это очень-очень интересно и захватывающе для меня, потому что как поклонник и аналитик ММА я хотела бы знать, какой будет её стратегия. Она теперь претендент, что очень отличает её от того, чем она занималась в предыдущие годы. Конечно, она должна идти за титулом, потому что, когда она была чемпионкой, она просто ждала. Этот бой будет грандиозным, и я очень взволнована. Я люблю драться, и это очень много значит для меня», — приводит слова Грассо Yahoo Sports.

10:07 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 227

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 227 с главным боем Алекса Грассо – Валентина Шевченко можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:06 Сергей Сорокин

⚡️ Экс-чемпионка UFC Намаюнас сделала прогноз на бой Грассо — Шевченко

«Я считаю, что Валентина величайшая женщина-боец. Я уверена, что она вернёт свой чемпионский пояс. При этом не стоит сбрасывать Алексу со счетов. Думаю, что она действительно была сильнее в прошлом бою, но я думаю, что Валентина, скорее всего, снова станет чемпионкой», — приводит слова Намаюнас MMA News.

10:06 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир UFC Fight Night 227 с главным боем Грассо — Шевченко

Турнир UFC Fight Night 227 состоится в ночь с 16 на 17 сентября на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск.

10:05 Сергей Сорокин

🗣 Шевченко рассказала о настрое на титульный реванш

«Смешанные единоборства — это совершенный бойцовский стиль. И я, и она — разносторонние бойцы ММА. Я должна сосредоточиться на всём с точки зрения побед и поражений, насколько это возможно. Я не могу сосредоточиться на чём-то одном, потому что в бою что-то может измениться, а я окажусь к этому не готова. Боец, который дерётся на высоком уровне, должен работать над всеми аспектами.

Я выхожу на бой за победой. Я выхожу на него, чтобы уничтожить своего противника. Я пошла на бой не для того, чтобы веселиться. Я выхожу, чтобы взять то, что принадлежит мне и чтобы показать не лучшую версию себя, а величайшую», — сказала Шевченко в интервью Low Kick MMA.

10:02 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 227

Главный кард:

  • Алекса Грассо — Валентина Шевченко;
  • Кевин Холланд — Джек Делла Маддалена;
  • Рауль Росас — Терренс Митчелл;
  • Даниэль Зеллхубер — Кристос Гиагос;
  • Фернандо Падилья — Кайл Нельсон.

Предварительный кард:

  • Лупита Годинес — Элис Рид;
  • Роман Копылов — Джош Фремд;
  • Эдгар Чайрез — Даниэль Ласерда;
  • Трейси Кортес — Жасмин Ясудавичус;
  • Алекс Рейес — Чарли Кэмпбелл;
  • Жозефин Кнутссон — Марник Манн.
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