Леннокс Льюис рассказал, за счёт чего Тайсон Фьюри мог бы победить Александра Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высказался о возможном поединке между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«К Усику нельзя относиться легкомысленно. Он абсолютный чемпион мира, и он никогда не проигрывал. Когда Усик готовится к бою, он тренируется физически и настраивается ментально. Так что бой с Фьюри был бы отличным. Александр будет делать всё возможное ради победы. Но ему будет противостоять парень, у которого рост не два метра, а два метра и 10 сантиметров, боксирующий левой и правой руками, хорошо двигающийся по рингу.

Я всегда говорю, что хороший большой парень побеждает хорошего маленького парня. Вот и всё», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Joe.