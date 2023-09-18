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Ничья в реванше Шевченко – Грассо стала шестой в истории титульных боёв UFC

Ничья в реванше Шевченко – Грассо стала шестой в истории титульных боёв UFC
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Чемпионский поединок в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между представительницей Киргизии Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо, прошедший на минувших выходных в Лас-Вегасе (штат Невада, США), вошёл в историю.

Напомним, реванш Шевченко и Грассо возглавил турнир UFC Fight Night 227 и по итогам пяти раундов завершился вничью, мексиканка удержала титул престижнейшей организации мира.

Примечательно, что данное противостояние, не выявившее победителя, стало всего шестым в истории титульных боёв UFC:

UFC 41: Би Джей Пенн – Каол Уно;
UFC 125: Фрэнки Эдгар – Грэй Мэйнард;
UFC 205: Тайрон Вудли – Стивен Томпсон;
UFC 256: Дейвисон Фигейреду – Брэндон Морено;
UFC 286: Ян Блахович – Магомед Анкалаев.

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