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Монсон: я буду проводить мастер-классы для детей и трудных подростков

Монсон: я буду проводить мастер-классы для детей и трудных подростков
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Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о том, что собирается обучать детей и трудных подростков.

«Я буду проводить мастер-классы для детей и трудных подростков. Также планирую встречаться с детьми и подростками в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Республики Башкортостан. Им нужно дать возможность потренироваться на занятиях по грэпплингу», — приводит слова Монсона ТАСС.

Напомним, на днях Монсон стал депутатом Башкортостанского регионального отделения партии «Единая России».

Джеффу Монсону 52 года. Американец дебютировал как профессионал в 1997 году и встречался с такими бойцами, как Чак Лидделл, Форрест Гриффин, Тим Сильвия, Джош Барнетт, Рой Нельсон, Сергей Харитонов, Даниэль Кормье, Фёдор Емельяненко, Алексей Олейник, Александр Емельяненко и Иван Штырков.

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