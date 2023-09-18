Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри: Джошуа отшлёпал Усик и избил толстяк, этот бой мёртв

Фьюри: Джошуа отшлёпал Усик и избил толстяк, этот бой мёртв
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри скептически высказался об организации поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который, по его мнению, не имеет достаточно привлекательного резюме.

«Он трижды проиграл и дважды был нокаутирован. Он больше не может сравниться с моей лигой. Я даже и не думаю об этом поединке, у меня нет интереса.

Пузырь лопнул. Его дважды отшлёпал Усик и избил толстяк. Так что я не заинтересован в том, чтобы побеждать его.

Джошуа нужно встать в конец очереди. Этому бою конец, он мёртв. Этот поединок был исключён в тот момент, когда он был побит», — приводит слова Фьюри Daily Mail.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android