Фьюри: Джошуа отшлёпал Усик и избил толстяк, этот бой мёртв
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри скептически высказался об организации поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который, по его мнению, не имеет достаточно привлекательного резюме.
«Он трижды проиграл и дважды был нокаутирован. Он больше не может сравниться с моей лигой. Я даже и не думаю об этом поединке, у меня нет интереса.
Пузырь лопнул. Его дважды отшлёпал Усик и избил толстяк. Так что я не заинтересован в том, чтобы побеждать его.
Джошуа нужно встать в конец очереди. Этому бою конец, он мёртв. Этот поединок был исключён в тот момент, когда он был побит», — приводит слова Фьюри Daily Mail.
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу:
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