Шевченко: ничья с Грассо не повлияет на моё наследие, потому что все видели правду

Боец UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко считает, что ничья в реванше с Алексой Грассо не повлияет на её наследие.

«Я не проиграла, но, к сожалению, правила таковы, что при ничьей пояс остался у неё. Я не думаю, что это повлияет на моё наследие, потому что правда за мной. Весь мир, 20 тысяч зрителей на арене смотрели бой и видели результат. Они все знают правду.

Каждый раз, участвуя в бою, ты чувствуешь правду. Я знаю, что не проиграла. Знаю, что все люди видели, что я не проиграла. Правда такова, вот почему это не повлияет на моё наследие», — сказала Шевченко в интервью MMA Hour.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся реванш между чемпионкой организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алексой Грассо (16-3) и бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.