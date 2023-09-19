Джек Маддалена заявил о готовности подраться с Шавкатом Рахмоновым

Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена, выступающий в полусредней весовой категории, заявил о желании провести поединок против казахстанца Шавката Рахмонова.

«Готов драться с кем угодно. Без разницы. Можно ставить меня с любым. Я не буду никому бросать вызов, мне нравится любой вариант. Любой топ-боец представляет собой вызов и поэтому интересен мне. Рахмонов? Это тоже был бы хороший бой. Я хотел бы испытать себя в бою с ним. Думаю, я могу победить его», — сказал Маддалена Low Kick MMA.

У Маддалены и Рахмонова нет поражений в промоушене UFC. Последним соперником Маддалены был Кевин Холланд, которого он победил согласно судейскому решению 17 сентября на UFC Fight Night.

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Рахмонов ранее заявлял о готовности провести бой в 2023 году, но его будущий соперник пока что не определён. За всю профессиональную карьеру Рахмонов одержал 17 побед в ММА, 5 из которых в рамках промоушена UFC. В марте 2023 года он сабмишеном победил Джеффа Нила.