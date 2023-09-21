Бетербиев рассказал, бывали ли у него срывы в дисциплине при подготовке к боям

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) поделился подробностями того, как проходит его основная подготовка к поединкам. По словам Бетербиева, она начинается за восемь недель до боя.

«Основная подготовка к бою начинается за восемь недель. Об этом я часто говорю в интервью. Бывают ли у меня срывы в дисциплине? Я, конечно, живой человек, но за всю профессиональную карьеру такого ни разу не было.

Все эти восемь недель я стараюсь вовремя ложиться спать, правильно питаться, достаточно отдыхать и восстанавливаться. В ходе подготовки, конечно, существуют корректировки плана, и это нормально, но целенаправленно срывать дисциплину – это не про меня», — написал Бетербиев у себя в социальных сетях.

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