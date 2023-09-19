«Завидую Фьюри, но я — русский человек». Честное интервью со звездой бокса

Алексей Егоров — чемпион Европы, профессиональный российский боксёр и экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA. В интервью Егоров признался, что поединок с Евгением Тищенко будет очень принципиальным и высказался об уходе в профессиональный бокс. Также Алексей рассказал, почему завидует Тайсону Фьюри, оценил возможный бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола и поделился мнением о спорном ударе в поединке Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

— Поражение от Арсена Гуламиряна. Повлиял ли как-то факт того, что бой проходил уже в условиях отмены российских спортсменов?

— Вообще никак не повлиял, если честно, я не думал об этом. Были, конечно, переживания, что могут из страны не выпустить, но вроде как в этом плане был спокоен, и это не могло повлиять, и не влияло никак на результат боя. Были другие моменты, которые повлияли кардинально на этот бой.

— В том бою сказался простой в 2,5 года? Вы говорили, что во второй половине поединка «ноги немного встали».

— Не сказал бы, что сильно простой влиял, бой это показал. Ноги встали не потому, что был простой. Просто, как я уже сейчас понимаю, тогда неправильно распределил силы. Делал установку, и ноги закислились чуть раньше. Нужно было брать немного другой темп и прибавлять, разгоняться к концу боя. По поединку было видно, что простой не повлиял. К тому же я активно спарринговал, да и в целом на спортсменов такого уровня это не должно влиять.

— Сделали ли выводы из того поражения? Что-то изменили, может, или добавили в свой стиль?

— Выводы сделали. Поняли, что, как и почему делали не так. Будем стараться работать над этими моментами в первую очередь в голове, а потом на практике, в спаррингах. Есть моменты, нужно работать, ну и там уже посмотрим, как всё это будет реализовано.

Алексей Егоров Фото: Из личного архива Алексея Егорова

— Последний бой с Владимиром Жигайловым визуально получился лёгким. Какие ощущения были от возвращения и от того, что закрыли поражение?

— Поединок был лёгким, да. Я не рассчитывал с ним возиться. Нужно было возвращаться и делать это убедительно, быстро заканчивать бой. В принципе, я это и сделал. Ощущения прекрасные, как и всегда. Когда ты боксируешь, снова активен и зарабатываешь деньги — это классно. Только положительные ощущения.

— Бой с Тищенко, есть ли за ним личная история? Вы могли поехать на Олимпиаду в 2016 году, но в итоге отправился он и победил там.

— Ну, тут я уже говорил по поводу этой ситуации с Олимпиадой и боем. Моменты личные, конечно, есть, так как это коснулось конкретно моей карьеры и конкретно меня. Бой очень принципиальный.

— Поможет ли победа над Тищенко снова выйти на титульный бой? Сейчас вы на втором месте в рейтинге.

— Любые бойцы из топ-15, как я уже говорил, могут стать официальными претендентами на титул чемпиона мира. Особенно с той позиции, в которой нахожусь я. Да, кто-то из нас, а скорее всего я, станет официальным претендентом на титул чемпиона мира WBA.

— И вы, и Тищенко хотели этот бой. Был ли это единственный вариант на данный момент?

— Жизнь показывает, что выбор есть всегда. Я сделал такой выбор, это хороший бой, мы его выбрали. Это классный поединок не только для российского бокса, но и, думаю, для евразийского. Этот вес достаточно популярен, и для нашего материка это крутой бой. Любители бокса, которые следят за моей карьерой, тоже ждут этого поединка. Это был не единственный вариант, выбор был, но мы выбрали его. Считаю, это крутой бой. Сушить поединок точно не будем.

Алексей Егоров Фото: RCC MMA

— Тот факт, что вы не выступили на Олимпиаде — главное разочарование в любительском боксе? Сначала впереди оказался Артур Бетербиев, потом тот же Тищенко.

— Про Бетербиева вообще не стоит говорить. Он был лидером команды, первым номером. Конечно, какие-то разговоры были, что, возможно, я поеду на Олимпиаду. Но тут даже вспоминать эту историю нечего. Там даже путёвки не было, а в другом случае была путёвка. Да, конечно, разочаровался. Больше даже не в любительском боксе… Хотя да, в любительском. Политика эта. Хотя она везде была, есть и будет. Кто-то кого-то тянет, кто-то за кого-то платит. Кто-то просто фартовый, а я, к сожалению, к фартовым не отношусь. Всю жизнь добивался упорством всех своих побед. Всё, чего я добился в боксе, не потому, что за меня кто-то платил, кто-то помогал, покупал и так далее. Такого не было. Даже если бы я поехал на Олимпиаду, то всё равно перешёл бы в профессионалы. Это было естественное продолжение моей карьеры.

— Кого бы могли назвать сильнейшим боксёром в своей весовой категории? Может быть, Гуламирян, Баду Джек, Опетая, Биллам-Смит?

— Гуламиряна знаю, парень сильный. Видел бой Баду Джека с Макабу, но он как-то не убедил меня в бою. Не скажу, что какой-то сверхъестественный боксёр. Макабу, может быть, уже стареет или недооценил Баду Джека. Опетая выиграл у Майриса Бриедиса в Австралии. Насколько знаю ситуацию изнутри, хотя это не оправдание поражения, конечно, Бриедис болел, но вышел на бой. Потерпел поражение в сложном поединке. Не принижаю и не восхваляю Майриса, точно так же и Опетаю. Бриедис — крутой боксёр, один из лучших, независимо от того, есть у него титул или нет. Ну Опетая сегодня чемпион, завтра — нет. С Биллам-Смитом я спарринговал год назад буквально. Крепкий, крутой боксёр, однако тоже не скажу, что лучший. Я отвечаю размыто, потому что не могу кого-то выделить. Вот себя могу. Не скажу, что я лучший. Хотя почему нет? Я один из лучших боксёров в нашей весовой категории, это 100%. А из них… Бриедис, Макабу, Гуламирян — хорошие боксёры, но выделять никого не хочу. А себя вы выделил.

— На ваш взгляд, бой Дмитрия Бивола с Бетербиевым состоится? Вы раньше оценивали их шансы равными, что-нибудь изменилось? Некоторые говорят, что Артур постарел.

— Все мы стареем, Бивол тоже стареет. Хотя он чуть помоложе. Есть такая тема, когда «сушат» бои, чтобы дождаться спада, старости. Такое имеет место быть. Наверное, это один из факторов. С Димой хорошо общаемся, с Артуром вообще не общаемся, только знаем друг друга по сборной. Оба они классные боксёры, разные стили, разное видение и восприятие бокса. Это очень интересный бой, и, опять же, это 50 на 50. Никому не дам преимущества, никого не ущемлю. Оба крутые боксёры. Бетербиев в хороших кондициях, он не старый для полутяжеловеса, не употребляет алкоголь, не курит, очень режимный парень. Мне кажется, он может долго боксировать. Ну от организма уже тоже зависит, от его ощущений. По боям не замечал, что он задыхался где-то. Артур опасен в каждом раунде каждую секунду. Дима моложе. Чем раньше они подерутся, тем их бой будет интереснее. Я надеюсь, конечно, что они проведут поединок. Надеемся и ждём.

Артур Бетербиев Фото: MIKEY WILLIAMS/GETTY IMAGES

— Усик и Дюбуа. Был ли удар ниже пояса?

— Не смотрел бой, он вообще не интересен для меня. Видел нарезки после боя. Вроде бы удар был в пояс, ну по повтору. Он там что-то загнулся. Может, реально было больно, но удар в пояс. Вроде как всё в рамках правил. Если сравнить с боем Уорд — Ковалёв, то там был нокаут. Больше сказать нечего. Вопрос к судьям или боксёрам.

— Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну. Как относитесь к этой истории? Разделяете ли взгляды Фьюри, который прямо говорит, что после Нганну тоже предпочтёт денежный поединок, а не объединение поясов.

— Буквально недавно узнал, что этот бой состоится, потому что пресс-конференция их в новостях выскочила. Ну как, круто смотрю. Крутой бой, вообще непонятно, как он будет проходить. Нганну вообще не базовый боксёр, он боец ММА. Мне кажется, Фьюри его разберёт и шансов нет никаких. Но ребята зарабатывают деньги, это самое главное. Тайсон раскручивает бой, он вообще красавчик в этом плане. Я ему прямо завидую белой завистью, тоже хотел бы так уметь. Но я человек русский, воспитан по-другому, культура другая, у нас так не принято. Имеем то, что имеем. Что касается его планов, то ради бога, он может делать всё, что захочет. Как-то осуждать или не осуждать — вообще не наша забота, он просто делает то, что хочет. Можно захлёбываться в слюнях и желчи, но он зарабатывает деньги, я это поддерживаю на 100%. Это его личная жизнь, его карьера, он распоряжается ею так, как хочет. Это не наше дело, нужно просто следить за его талантом. Он талантливый человек, талантливый спортсмен. Нужно просто следить и кайфовать, наслаждаться и его пресс-конференциями, и его поединками.

— Фёдор Емельяненко и бокс. Какие перспективы? Как вам его потенциальный бой с Майком Тайсоном?

— Вообще не слышал про эту историю. Особо не слежу за новостями единоборств, редко смотрю. В последнее время особенно. Ну Емельяненко и бокс… Тайсон старичок уже. В плане медийности — да, сейчас модно проводить выставочные поединки. Не знаю, согласится ли Фёдор на такое. Он радикальный в этом плане человек.

— Как вообще оцениваете то, что многие бойцы ММА приходят в бокс?

— Ну я никак не могу оценивать. Хотят перейти, и, если правила не запрещают, комиссии допускают, дают лицензию, значит, всё в рамках правил, могут выступать. Таксисты могут выступать, ещё какие-то папуасы выступают, тогда почему боец ММА, профессиональный спортсмен не может? Ну если он неплохой ударник. Опять же, они идут в бокс почему? Чтобы больше заработать, в ММА они зарабатывают меньше за бои.