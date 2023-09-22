Василевский заявил, что Махачев не является фаворитом в возможном бою с Ковингтоном

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о потенциальном поединке соотечественника, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и американца Колби Ковингтона, выступающего в полусреднем весе промоушена.
«У Ковингтона есть образ, он его поддерживает. Это позволяет ему оставаться в топе медийного пространства, поддерживать свой образ хулигана. Что касается боя, почему нет? Колби – боец с серьёзным бэкграундом. И поединок с Махачевым возможен, причём он был бы очень интересен. Ковингтон очень хорошо дышит, он разносторонний боец, работает на всех этажах, может поработать в партере.
Это не была бы лёгкая прогулка ни для одного, ни для другого. Ковингтон мог бы стать более серьёзным оппонентом, чем Волкановски. Он же габаритный очень. И поэтому это было бы интересно. Я даже не назвал бы Ислама фаворитом в этом бою», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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