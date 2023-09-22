Ковингтон рассказал, когда готов провести бой с Махачевым

Американский боец UFC Колби Ковингтон, выступающий в полусреднем весе, сообщил, что был бы готов провести поединок с российским чемпионом лиги в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым в феврале или марте следующего года.
«Это могло бы случиться в марте. Первый квартал следующего года, может быть, февраль. Февраль, март… я хочу драться три или четыре раза в следующем году», — сказал Ковингтон на канале James Lynch в YouTube.
Ранее Ислам говорил, что хотел бы перейти в полусредний вес. В последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Россиянин победил единогласным решением судей.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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