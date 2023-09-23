Россиянин Билостенный одержал досрочную победу на Bellator 299
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Завершился поединок андеркарда турнира Bellator 299, проходящего в Дублине (Ирландия). Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Билостенный встретился с представителем Германии Касимом Арасом.
Поединок завершился победой Билостенного техническим нокаутом в первом раунде.
Сергею Билостенному 27 лет. Россиянин дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2015 году и в апреле 2023-го дебютировал в американском промоушене Bellator, уступив дисквалификацией (запрещённые удары по затылку) американцу Тайреллу Форчуну. Всего на счету Билостенного в MMA 12 побед и три поражения.
Напомним, в главном бою Bellator 299 чемпион в среднем весе (до 84 кг) американец Джонни Эблин проведёт защиту против британца Фабиана Эдвардса.
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