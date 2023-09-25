Гаджиев подобрал бой для Махачева, который будет похож на поединок Хабиб — Макгрегор

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и американцем Колби Ковингтоном, выступающим в полусредней весовой категории лиги Даны Уайта.
«Ковингтон нацелен на Махачева. На самом деле это очень серьёзный соперник. Ковингтон сказал – Махачев ответил. Этот бой бы зашёл. Почему? Потому что они представители принципиально разных взглядов на жизнь и идеологии. По крайней мере, из того, что мы видим. Что такое Ислам? Это скромность, рассудительность, это Кавказ. Что такое Ковингтон? Это шуметь, газовать, тёлки… И когда есть столкновение идеологий, это всегда интересно. Так было в поединке Хабиб – Макгрегор. Поэтому было особенно интересно. Такой бой может свести с ума.
Другое дело, что они всё-таки бойцы разного веса. Ислам выступает в 70 кг. Какой резон сейчас подниматься в 77 кг, если на носу бой с Оливейрой? Пройдёт бой с Чарльзом, возможно, появится какой-нибудь интересный соперник. Может быть, Матеуш Гамрот ещё какую-нибудь яркую победу одержит. И вот тебе соперник для Ислама. Но лично я в эту ночь (когда дрались бы Махачев и Ковингтон) не только не спал бы, но и бросил всё и прилетел на этот бой», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.
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