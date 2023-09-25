«Это большая гора». Карл Фроч назвал бойца, способного дать тяжёлый бой Фьюри

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор Карл Фроч прокомментировал досрочную победу китайского супертяжеловеса Чжана Чжилэя (26-1-1, 20 KO) в реванше с британцем Джо Джойсом, который состоялся 24 сентября в Лондоне (Великобритания).

«Выступление Чжилэя было великолепным, и я надеюсь, что он разделит ринг с одним из лучших супертяжеловесов. Хотя я не думаю, что они этого захотят.

Я не буду заявлять, что Чжилэй победит Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Но я считаю, что он способен побить Уайлдера и дать Фьюри тяжёлый бой. Кажется, что Тайсон слишком большой для него, но вы видели Чжилэя? Он огромен, Чжан — это большая гора», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.