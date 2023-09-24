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«Больше нет преград». Чжилэй вызвал Фьюри на бой после победы над Джойсом

«Больше нет преград». Чжилэй вызвал Фьюри на бой после победы над Джойсом
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Китайский боксёр супертяжёлого веса Чжан Чжилэй (26-1-1, 20 KO) заявил о желании сразиться с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри после повторной победы над британцем Джо Джойсом.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 24 сентября, в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Чжана нокаутом в третьем раунде.

«Мне нужен Тайсон Фьюри. Я был очень близок к тому, чтобы заключить сделку с Тайсоном Фьюри, пока Джо Джойс не активировал пункт о реванше. Больше нет никаких препятствий. Дорога свободна. Давайте сделаем это», — сказал Чжилэй после выступления.

Фьюри в своём следующем поединке сразится со звёздным камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Встреча состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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