Гаджиев оценил перспективы брата Забита Магомедшарипова в MMA
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу непобеждённого проспекта Хасана Магомедшарипова на турнире Bellator 299, который прошёл в минувшие выходные в Дублине (Ирландия).
«Хасан одержал четвёртую победу подряд в Bellator. Я думаю, что у этого парня большое будущее. Сам Забит Магомедшарипов как-то сказал, что Хасан даже круче его. Фамилия тоже делает своё дело, к парню повышенный интерес. Думаю, пришло время больших боёв, и в них всё станет ясно», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
Хасан Магомедшарипов, младший брат экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова, дебютировал как профессионал в 2019 году и в июле 2021-го впервые подрался в Bellator. Всего на счету россиянина в MMA девять побед и ни одного поражения.
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