Хасан Магомедшарипов одержал досрочную победу на Bellator 299

Завершился поединок андеркарда турнира Bellator 299, проходящего в Дублине (Ирландия). Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) Хасан Магомедшарипов встретился с поляком Петром Ниджельски (17-7).

Поединок завершился во втором раунде, Магомедшарипов победил удушающим приёмом «треугольник».

Хасану Магомедшарипову 22 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2019 году и в июле 2021-го провёл первый поединок в американском промоушене Bellator. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах девять побед и ни одного поражения.

Старший брат Хасана, Забит Магомедшарипов, является бывшим бойцом UFC, входившим в топ-15 полулёгкого дивизиона организации.