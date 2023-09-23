Хасан Магомедшарипов одержал досрочную победу на Bellator 299
Поделиться
Завершился поединок андеркарда турнира Bellator 299, проходящего в Дублине (Ирландия). Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) Хасан Магомедшарипов встретился с поляком Петром Ниджельски (17-7).
Поединок завершился во втором раунде, Магомедшарипов победил удушающим приёмом «треугольник».
Хасану Магомедшарипову 22 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2019 году и в июле 2021-го провёл первый поединок в американском промоушене Bellator. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах девять побед и ни одного поражения.
Старший брат Хасана, Забит Магомедшарипов, является бывшим бойцом UFC, входившим в топ-15 полулёгкого дивизиона организации.
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
21:10
-
21:02
-
20:48
-
19:51
-
19:28
-
18:54
-
17:51
-
17:34
-
16:28
-
15:41
-
15:29
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:52
-
12:50
-
12:24
-
11:41
-
10:49
-
10:39
-
10:27
-
10:18
-
09:55
-
09:25
-
00:24
-
00:08
- 22 сентября 2023
-
23:37
-
23:29
-
23:23
-
22:51
-
22:18
-
22:09
Партнерский контент