О’Мэлли: люди считают, что я боюсь Двалишвили, но Стерлинг лучше него

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли ответил на критику болельщиков, считающих, что он избегает поединка с грузинским претендентом Мерабом Двалишвили.

«Я буду драться с тем, кого выберет UFC. Я не понимаю, люди считают, что я боюсь Мераба, однако я считаю, что Алджо лучше Мераба. А я знаю, что способен нокаутировать Алджо.

Люди уверены, что я выбираю себе бои, но я соглашусь на того, кого мне дадут. С точки зрения бизнеса мой поединок с [Марлоном] Верой имеет смысл, это принесёт больше денег. Он одержал победу над Педро [Муньосом], которого я побил за два раунда», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ранее Двалишвили обвинил О’Мэлли в уклонении от боя с ним.