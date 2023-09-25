О’Мэлли: люди считают, что я боюсь Двалишвили, но Стерлинг лучше него
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли ответил на критику болельщиков, считающих, что он избегает поединка с грузинским претендентом Мерабом Двалишвили.
«Я буду драться с тем, кого выберет UFC. Я не понимаю, люди считают, что я боюсь Мераба, однако я считаю, что Алджо лучше Мераба. А я знаю, что способен нокаутировать Алджо.
Люди уверены, что я выбираю себе бои, но я соглашусь на того, кого мне дадут. С точки зрения бизнеса мой поединок с [Марлоном] Верой имеет смысл, это принесёт больше денег. Он одержал победу над Педро [Муньосом], которого я побил за два раунда», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Ранее Двалишвили обвинил О’Мэлли в уклонении от боя с ним.
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