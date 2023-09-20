«Ты избегаешь реальных боёв». Двалишвили раскритиковал Шона О’Мэлли

Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили обратился в социальных сетях к действующему чемпиону дивизиона американцу Шону О’Мэлли.

Двалишвили отреагировал на высказывание О’Мэлли, заявившего, что он хотел бы подняться в полулёгкий вес (до 65 кг), но сделает это тогда, когда Алекс Волкановски пойдёт на спад.

«Вот в чём заключается моя проблема с тобой, чемп. Ты избегаешь главных претендентов… реальных боёв», — написал Двалишвили.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на UFC 292, О’Мэлли досрочно остановил во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга, завоевав титул. Двалишвили на UFC Fight Night 221 в марте победил единогласным судейским решением российского экс-чемпиона Петра Яна.