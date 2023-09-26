UFC анонсировал бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона

Американский промоушен UFC подтвердил, что в следующем поединке казахстанский боец Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, сразится с представителем США Стивеном Томпсоном. Противостояние состоится на турнире UFC 296 в ночь с 16 на 17 декабря мск.

«Громкий бой в полусреднем весе! Кто одержит победу в бою Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона?» — говорится в сообщении UFC.

В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Шавкат встречался с американцем Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Рахмонова сабмишеном в третьем раунде. На счету 28-летнего Рахмонова 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. На счету Томпсона 24 поединка, в которых он одержал 17 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один бой с его участием завершился вничью.

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