Василевский: приятно видеть и слышать, что Саша Шлеменко извинился передо мной

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу Александра Шлеменко, который ранее принёс ему свои извинения.

«Саша молодец, что признал свою ошибку. Он признал её только в истории с Иличем. Но если Саша внимательно посмотрит другие мои высказывания, пересмотрит весь наш так называемый «конфликт», он поймёт, что в моих высказываниях в его сторону никогда не было намерения его задеть или оскорбить. Я говорил о том, как он выглядит со стороны. Угрюмый, такой непозитивный парнишка. У меня не было задачи его унизить или оскорбить. Но он всё принимал на личное и отвечал мне. Я отвечал ему, и всё это воспринималось как конфликт. Если бы он изучил мои высказывания глубже, он бы давно изменил своё мнение обо мне в лучшую сторону и весь наш «конфликт» был бы исчерпан. Просто есть ещё люди, которые специально подливают масла в огонь.

На самом деле я просто всегда говорил по факту, как выглядит со стороны он или ситуация в целом. Где-то фразы вырывали из контекста, где-то он смотрел на мои высказывания с пренебрежением. Отсюда всё доходило до точки кипения.

Приятно видеть и слышать, что Саша извинился, пусть и не от всего сердца, за ситуацию, когда он меня заткнул. Хотя не помню, как это конкретно выглядело. Помню, что я назвал Илича тем, кем он и является, а Саша пытался за него заступиться. Понятно, почему он это делал. Ему это было выгодно. Хотя я говорил по факту, что Илич – никто и он ноунейм. Мы с тобой обсуждали его реванш. Если ничего сверхъестественного не произойдёт, Саша, конечно, выиграет. Илич ему не соперник. Илич – ноунейм и мешок. И, какие бы у нас отношения с Сашей ни были, он Александр Шлеменко. Был и есть. Если подытожить, я рад, что в нём просыпается здравомыслящий человек», – приводит слова Василевского Metaratings.