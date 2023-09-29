Оливейра назвал условие для перехода в полусредний вес UFC после боя с Махачевым

Известный бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра высказался о возможном переходе в полусредний вес UFC после поединка с чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«На самом деле, моё будущее отчасти зависит от того, как всё сложится в предстоящем поединке. Если предложат хорошие деньги и ситуация будет для этого подходящей… знаете, мне это нравится, в таком случае сто процентов. Но для этого должны сложиться правильные обстоятельства», — сказал Оливейра на канале James Lynch в YouTube.

Напомним, поединок между Махачевым и Оливейрой состоится 21 октября на турнире UFC 294. Это будет их реванш. В первом бою победу одержал россиянин.

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