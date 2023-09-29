Егор Мехонцев дал прогноз на бой Мурата Гассиева и Отто Валлина

Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев поделился мнением о предстоящем бое Мурата Гассиева и Отто Валлина, который состоится 30 сентября в Анталье (Турция).

«Валлин – опытный боксёр. Но Гассиев готовится. Ему нужно побеждать, нужны такие соперники. Это именно тот оппонент. 32 года – это опыт, зрелый боксёр. В тяжёлом весе они как раз в этом возрасте раскрываются. Я думаю, что поединок будет непростой. Но хочется надеяться, что Мурат справится, приложит все усилия.

Соперник в режиме. Боксёр в обойме. Это не такое большое имя. Но когда выходят в ринг, дерутся не имена, а люди. Он, видимо, способен противостоять даже таким хорошим боксёрам, как Фьюри. Ждать можно всякого. Но думаю, что Гассиев справится. У него тоже большой опыт. Поражение от Усика многому его научило. Он понял, что бокс – это не только удары. Это было бы слишком просто, нужно думать головой – очень быстро и очень правильно», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.