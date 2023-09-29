Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор: всё ещё надеюсь провести бой в декабре, это будет Чендлер

Конор Макгрегор: всё ещё надеюсь провести бой в декабре, это будет Чендлер
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, когда рассчитывает вернуться в октагон для поединка с Майклом Чендлером.

Когда я вернусь в октагон? Я в процессе возвращения. Я всё ещё надеюсь провести бой в декабре. Соперником будет Чендлер? Да, должен быть он. Так что, Чендлер, заткнись, сиди и жди!» — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор пока не вошёл.

Материалы по теме
Макгрегор объяснил, почему не помогает своему другу готовиться к бою с Логаном Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android