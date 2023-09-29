Конор Макгрегор: всё ещё надеюсь провести бой в декабре, это будет Чендлер

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, когда рассчитывает вернуться в октагон для поединка с Майклом Чендлером.

Когда я вернусь в октагон? Я в процессе возвращения. Я всё ещё надеюсь провести бой в декабре. Соперником будет Чендлер? Да, должен быть он. Так что, Чендлер, заткнись, сиди и жди!» — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор пока не вошёл.