Тренер Адесаньи заверил, что Исраэль сможет справиться с поражением от Стрикленда

Юджин Берман, тренер новозеландского бойца UFC Исраэля Адесаньи, прокомментировал поражение своего подопечного в титульном бою против Шона Стрикленда на UFC 293.

«Он ни в коем случае не обыкновенный спортсмен, он уникальный. Я не говорю о его физических или ментальных способностях. Я говорю о более чем 100 боях на высочайшем уровне. Таких атлетов больше нет, потому что никто другой не проделывает столь интенсивную работу, которую мы осуществляем вне единоборств, чтобы приобрести тот самый тип опыта на самом высоком уровне. Он тот атлет, который видит всё, которому навязывали разные планы ведения боя, и у него в арсенале есть все виды противодействия.

Думаю, он действительно хорошо справился с нокдауном и хорошо вернутся из него, но не сомневаюсь, что любой, кто дрался, знает, что ты испытываешь, когда у тебя сотрясение, тебя сбивают с ног и случается такое. На протяжении всего боя ты просто не знаешь, как влияет нокдаун. Замедляет ли он реакцию, умственную обработку происходящего. Нокдаун или сотрясение мозга могут сделать многое, поэтому я не сомневаюсь, что это будет иметь какой-то эффект.

Шон принёс что-то уникальное, и это была наша неловкость, с которой мы думали справиться лучше. Нам нужно лучше работать со стилем, в котором он защищался, и некоторыми тонкостями, которые он привнёс. Исраэль всё видел. Не каждый боец, который приходил в UFC, проводил 100 поединков на высочайшем уровне, таких бойцов единицы», — приводит слова Бермана MMA Insight со ссылкой на Combat TV.