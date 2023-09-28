Неудачный косплей Джонса. Перед титульным поединком Адесанья прокатился пьяным за рулём

В ночь на 10 сентября на турнире UFC 293 случился очень громкий апсет. В титульном поединке в средней весовой категории Исраэль Адесанья проиграл Шону Стрикленду и утратил чемпионский пояс во второй раз в карьере. Казалось бы, ситуация и без того не радует, но теперь выяснилось, что беды Иззи на этом не заканчиваются. Похоже, мы начинаем наблюдать за падением доминирующего чемпиона.

24 сентября в СМИ появилась информация о том, что незадолго до боя со Стриклендом Адесанья был задержан в Окленде (Новая Зеландия) за вождение в нетрезвом виде. Инцидент датируется ещё 19 августа, но всплыл только сейчас. Отмечается, что содержание алкоголя в крови экс-чемпиона превышало норму почти в два раза.

Максимальное наказание за такое правонарушение предусматривает либо три месяца тюремного заключения, либо штраф в размере 4500 новозеландских долларов. Окончательный приговор по делу Исраэля будет оглашён 10 января 2024 года.

«Я хочу извиниться перед обществом, своей семьёй и командой за то, что принял решение сесть за руль после того, как выпил за ужином. Я сожалею о поступке, это было неправильно. Знаю, что люди могут брать с меня пример, и хочу, чтобы они знали — я не считаю такое поведение приемлемым», — приводится заявление самого Адесаньи изданием New Zealand Herald.

Данный инцидент вполне логично вписывается в теорию о том, что Иззи, несмотря на громкие слова об опасности Стрикленда, не проявил должного уважения к сопернику и поплатился. Сложно представить, что Адесанья позволил бы себе такое перед боем с Алексом Перейрой, например. Забавно, что всё произошло после тёплой встречи Исраэля с чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом. Он в своё время и не скрывал, что позволяет себе выпить в разгар подготовки к бою: «Для меня было обычным делом, когда я мог кутить целую неделю перед боем. Я так делал всю свою карьеру. Это глупо, но мне нужен был этот костыль для моей психики. Я в буквальном смысле за неделю до боя мог кутить. Я напивался до беспамятства. Тогда я считал, что если соперник меня как-либо победит, то я мог бы себе сказать, глядя в зеркало: «Он победил меня потому, что я кутил за неделю до боя». Я себе позволял слишком много вольностей, не отдавал всего себя нашему делу. Я посещал вечеринки, пил и проводил так всю ночь».

Джонса, к слову, тоже арестовывали в состоянии алкогольного опьянения, когда он находился за рулём. Боец был задержан в Альбукерке в марте 2020 года, и норма содержания алкоголя также была превышена в два раза. Кроме того, в машине обнаружили ещё и огнестрельное оружие. Незадолго до того Джонс выиграл у Доминика Рейеса, и это был его последний поединок в полутяжёлом весе.

Случай с Адесаньей, разумеется, дошёл и до Даны Уайта. На пресс-конференции президента UFC спросили, что он думает по этому поводу, и тот осудил свою звезду: «Он принял плохое решение. Неважно, сколько вы выпили. Если вы пили, то не садитесь за руль. Тем более что вызвать такси сейчас не составляет труда, а когда вы зарабатываете столько, сколько этот парень, то вы можете нанять водителя. Пусть кто-то возит вас, такси или кто угодно ещё. Слава богу, никто не пострадал. Ни он, ни кто-то другой. Вы знаете, что я говорю об ошибках: какие выводы вы сделаете после того, как их совершите? Надеюсь, он сделал это в первый и последний раз и больше никогда не совершит ничего подобного».

Надеемся, Адесанья действительно сделает правильные выводы из последних событий в его жизни и остановит своё падение. UFC всё ещё нужен Иззи.