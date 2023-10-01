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Миочич: Фьюри — один из лучших в мире, но, надеюсь, Нганну шокирует всех

Миочич: Фьюри — один из лучших в мире, но, надеюсь, Нганну шокирует всех
Фрэнсис Нганну
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Американский боец UFC Стипе Миочич рассказал об ожиданиях перед боксёрским поединком между тяжеловесами камерунцем Фрэнсисом Нганну и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я желаю Нганну всего наилучшего. Он ушёл из UFC ради лучшей жизни. Надеюсь, у него всё хорошо. Тайсон — один из лучших боксёров всех времён. Но это бой, а Фрэнсис сильно бьёт и хорошо двигается. Я надеюсь, что Нганну шокирует весь мир.

Думаю, Фрэнсис найдёт способ, как превратить всё в драку. Не в техничное боксирование, а в драку. И тогда любой может победить», – приводит слова Миочича ESPN.

Напомним, бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года. Местом проведения боксёрского поединка станет столица Саудовской Аравии город Эр-Рияд.

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